ÇODAK ekibi Örencik’i gezdi

Pandemi sürecinin ardından sportif faaliyetlerine start veren Çorum Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü (ÇODAK) pandemi süreci ve yaz sıcağından bunalan kulüp üyelerine gezi organizasyonları ile stres attırıyor. Kulüp Başkanı Haydar Can Koparan önderliğinde daha önce Laloğlu köyünü gezen ÇODAK ekibi son olarak Çorum’a 40 km uzaklıktaki Örencik köyünde 1 gece konaklamalı gezi organize etti. 22 kulüp üyesinin katılımı ile gerçekleşen gezide sportif faaliyetlerin yanı sıra yön bulma duyuları, ilkel yolla ateş yakma eğitimleri verildi. Doğa yürüyüşü ile Örencik köyü şelalesi etrafındaki tarihi eser yapılar da ziyaret edildi. Doğanın eşşsiz güzelliği içerisinde yapılan piknik ve konaklama organizasyonu ile etkinlik sona ererken, kulüp üyeleri konakladıkları alanın mıntıka temizliğini de yapmayı ihmal etmedi.

(Spor Servisi)