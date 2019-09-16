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Civan ve Satılmış Türkiye şampiyonu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Tokat-Turhal’da düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı. 50 kiloda Yusuf Berat Civan ve 80 kiloda Hakan Satılmış şampiyon oldu.

Civan ve Satılmış Türkiye şampiyonu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Tokat-Turhal’da düzenlenen Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı. 50 kiloda Yusuf Berat Civan ve 80 kiloda Hakan Satılmış şampiyon oldu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:50
Civan ve Satılmış Türkiye şampiyonu

Güreş Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası Tokat’ın Turhal ilçesinde yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri şampiyonada 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, 50 kiloda Yusuf Berat Civan ve 80 kiloda Hakan Satılmış tüm rakiplerine yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

45 kiloda Yunus Emre Teke ve 80 kiloda Recep Bekkaya da finalde yenilerek Türkiye şampiyonluğunu kaçırırken, ikinci olup gümüş madalya ile teselli buldular.

55 kiloda mücadele eden Ferhat Kaymaz da madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

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