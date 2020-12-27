Çirkin saldırı!

Karşılaşma sonrası Başkan Fatih Özcan kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracının önünün kesildiğini ve yanında eşi varken küfürlere maruz kaldıklarını belirtti. Başkan Özcan’ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle: “Mağlup olmuş bir kulüp başkanının aracının önünü kesip yanında eşi varken, maganda gibi küfür etmek ancak size yakışırdı. İnsanlıktan nasibini almamış zavallılar, Çorum’da oynanacak maça gelirseniz sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan emin olabilirsiniz.”

Başkan Fatih Özcan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Çorumlu sporseverler olaya tepki gösterip Başkan Özcan’a destek içerikli yorumlar yazdılar.

(Spor Servisi)