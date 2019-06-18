Çimentospor’dan Süper Lig’e

Çimentospor Kulüp Başkanı Ali Dursun, dün kendisine ait özel ofisinde U19 takımında forma giyen sol bek ve sol açık mevkilerinde oynayabilen 2000 doğumlu İsmail Gül’ün transferi hakkında açıklamalarda bulundu. A takım ve U19 takım antrenörü Menderes Özarslan ve futbolcu İsmail Gül’ün de katıldığı basın toplantısında Başkan Dursun, genç futbolcunun Kayserispor’a transfer olacağının müjdesini verdi.

İsmail Gül’ün Karabük’te düzenlenen U19 1.Kademe Grup Birinciliği maçlarında gösterdiği performans sonrası Kayserispor Transfer Komitesi Başkanı Av.Orhan Taşçı’nın kapılarını çaldığını belirten Başkan Dursun, “Orhan Taşçı ile Kahveland’ta yaptığımız ön görüşme gayet olumlu geçti. 22 Haziran’da yapılacak Kayserispor Genel Kurulu’nun ardından İsmail’in transferi için Kayserispor Kulübü ile resmi olarak masaya oturacağız” dedi.

Kayserispor’un yanı sıra, Karabükspor, Boluspor ve Sakaryaspor’un da İsmail ile yakından ilgilendiğini belirten Başkan Dursun, “Kayserispor’dan olumsuz bir yanıt almamız halinde bu takımlarla görüşmeleri hızlandırıp genç futbolcumuzu kesin olarak büyük bir camiaya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘5 FUTBOLCUMUZ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR’

Çimentospor Kulüp Başkanı Ali Dursun, Çimentospor U19 takımında forma giyen 5 futbolcu için 1.Lig ve 2.Lig takımlarından transfer teklifleri aldıklarını doğruladı.

Başkan Dursun, İsmail Gül’ün yanı sıra U19’da forma giyen santraforlar Alper Özköksal, Hasan Akadağ, stoperler Ahmet Can Bolat, Eray Ünal ve sol açık Aytuğ Özbey için 1.Lig ve 2.Lig takımlarının yakından ilgilendiğini söyledi. Alper Özköksal ve Ahmet Can Bolat’ı Karabükspor’un ciddi şekilde istediğini belirten Başkan Dursun, Özköksal ve Bolat’ın yanı sıra diğer 3 futbolcularının gelecekleri ile ilgili net kararı ilerleyen günlerde açıklayacaklarını ifade etti.

İSMAİL GÜL KİMDİR?

14 Nisan 2000 Çorum doğumlu olan İsmail Gül, futbola H.E.Kültürspor’da başladı. Kültürspor’un farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra İl Özel İdare Gençlikspor’a transfer olan İsmail Gül, daha sonra Çimentospor altyapısına transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Çimentospor U19 takımında ve 1.Amatör Küme’de A takımda forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu, U19 takımı ile 12 maça çıkarken, bu maçlarda 10 gol atıp 14’de asist yaptı.

(Rıfat KARA)