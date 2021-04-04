Çimentospor’dan Kavuncu’ya ziyaret

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da lig maçları öncesi ziyaret turu devam ediyor. Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy ile Genel Kaptan Erkan Durukan önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili makamında ziyaret ederek 19 numaralı Çimentospor forması hediye ettiler.

Çimentospor Kulübü yetkililerini makamında ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Milletvekili Erol Kavuncu ise, Çorum amatör sporunun yüz akı olan Çimentospor’a ligde başarı dileklerini iletirken, her zaman da destekçisi olacaklarının sözünü verdi.

(Bülent USLU)

