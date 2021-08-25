Çimentospor’da ayrılık

Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Çimentospor’da yeni sezon öncesi Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy istifa ettiğini açıkladı.

Çorum futboluna uzun yıllar hem futbolcu, hem de antrenör olarak hizmet veren ve değişik yerlerde Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra emekli olan Hüseyin Ulusoy biten sezonda Çimentospor’da Sportif Direktör olarak görev yapmıştı.

Ligin tamamlanmasının ardından Başkan Ali Dursun ile görüşerek görevinden affını isteyen Ulusoy dün itibariyle görevi bıraktığını açıkladı. Çimentospor Başkanı Ali Dursun’a ve ekibine yeni sezon yapılanması noktasında başarı dileklerini ileten Ulusoy, Çimentospor’a destek verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ulusoy, görev süreci içerisinde kendisine destek veren spor camiasına ve spor basınına da teşekkür etti.(Rıfat KARA)