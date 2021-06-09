Çimentospor’a baklavalı moral

Çimentospor’un bugün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacağı kritik maç öncesi gerçekleşen son antrenmanı Şöförler Cemiyeti Başkanı Tahsin Şahin, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Adayı İsmet Çıtak ve Damak Lokantası sahibi Turgay Karaca ziyaret ederek yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu’nda gerçekleşen antrenman sonunda Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy ve antrenör Menderes Özarslan ile görüşen Şahin, Çıtak ve Karaca Çimentospor’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçında başarılar diledi. Daha sonra futbolcular ile bir araya gelinerek baklava ikramında bulunuldu. Çimentospor’un Bölgesel Amatör Ligi’nde Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirten Başkan Şahin, Sivas maçından galibiyet istediklerini futbolculara iletti.

(Spor Servisi)

