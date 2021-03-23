Çimentospor ve Osmancık Belediye’nin rakipleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gruplar ve statü belli oldu. Çorum ve Amasya takımları aynı grupta birbirlerine rakip oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, gruplandırma, covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak, 4 ve daha fazla takımla temsil edilen illerin aynı gruplarda, 1, 2 ve 3’er takımla temsil edilen illerin de, birbirine yakın illerle eşleştirilmesi esasına göre yapıldı. Bu doğrultuda, BAL’a katılan 266 takım, 9 ayrı bölgede, 4 takımlı 12, 5 takımlı 22 ve 6 takımlı 18 grupta olmak üzere toplam 52 grupta mücadele edecek.

ÇORUM VE AMASYA TAKIMLARI AYNI GRUPTA

Çorum temsilcileri Çimentospor ile Osmancık Belediyespor, 4 takımlı 7.Bölge 3.Grupta yer aldı. Grubun diğer 2 takımı ise Amasyaspor 1968 FK ile Amasya temsilcisi Merzifonspor oldu.

BİRİNCİLER BÖLGEYE, SONUNCULAR ALT LİGE

BAL’ın statüsü de belli oldu. 4 takımlı gruplar üç devreli lig usulüne göre, 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken, grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım, 5 takımlı 2 ve 6 takımlı 7 grup olmak üzere toplam 9 tarafsız grup merkezinde bölge birinciliği müsabakalarını oynayacaklar. 9 bölge birincisi TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.

FİKSTÜRLER 26 MART’TA ÇEKİLİYOR

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) grupların belli olmasından sonra gözler fikstür çekimine çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, tüm grupların fikstür çekimi 26 Mart 2021 Cuma günü saat 15.00'te İstanbul'da, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak. 7 ve daha fazla takımla katılan illerin hangi grupta yer alacaklarının da belirleneceği kuralar TFF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacak.

(Spor Servisi)

