Çimentospor tüm liglerden çekildi

Geçen sezon hızlandırılmış şekilde düzenlenen Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve yeni sezon için BAL’a başvurusunu yaptıktan sonra gerekli ekonomik desteği bulamadığı için çekilme kararı alan Çimentospor, şimdi de yerel liglere katılmama kararı aldı.

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çimentospor Kulübü yönetimi, 2021-2022 Amatör Futbol Sezonunda hiçbir kategoride yerel liglere katılmayacağına dair Futbol İl Temsilciliği’ne dilekçe verdi. Çorum futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan ve tarihi başarılarla dolu kulübünün almış olduğu bu karar, spor kamuoyunu üzdü.

(Hüseyin AŞKIN)

