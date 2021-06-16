Çimentospor telafi peşinde

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grup 3.hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile Çorum Çimentospor Kayseri’de kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Kayseri Emar Grup karşısında iyi mücadele etmesine rağmen 2-1’lik yenilgi alan Çimentospor, bugün Talasgücü Belediyespor’u yenerek gruptan çıkmak adına iddiasını sürdürmek istiyor. Puansız Talasgücü Belediyespor ile 3 puanlı Çimentospor arasında Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Açık Saha’da oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

(Spor Servisi)

