Çimentospor sezonu açtı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) Nisan ayında başlatma kararının ardından Çimentospor’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Önceki gün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 14.00’de antrenör Menderes Özarslan ve yardımcı antrenör Yasin Aksoy nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına 24 kişilik oyuncu grubu katıldı. Düz koşular ve açma germe hareketleri ile sezonun ilk antrenmanını tamamlayan Çimentospor’da yeni sezon hazırlıkları bugün çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.



‘GENÇ OYUNCULARIMIZA GÜVENİMİZ SONSUZ’

Sezonun ilk antrenmanında açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy, genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceklerini hatırlatırken, gençlere sonsuz güven duyduklarını belirtti. TFF’nin yerinde bir karar verdiğini de sözlerine ekleyen Ulusoy, “Biz Çimentospor olarak sezon hazırlıklarına başladık. Genç ağırlıklı bir kadromuz var. Lig’de mücadele gücü yüksek, 90 dakika pes etmeyen bir takım oluşturma çabası içindeyiz. Bu doğrultuda transferlerimizi yaptık. Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur” dedi.

11 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Çimentospor dış transferde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Resmi sözleşmeyi henüz imzalamayan yeni transferlerden 9 futbolcu sezonun ilk antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda iç ve dış transferde hummalı bir çalışma içerisine giren Çimentospor yönetimi kadrosunu 11 oyuncu ile güçlendirdi. Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy ve Antrenör Menderes Özarslan'ın raporu doğrultusunda Yeşil-Beyazlı yönetim, Çorum FK altyapısından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilge Kaan Gümüş, 19 yaşındaki sağ bek Emircan Sönmez, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Okutan, 20 yaşındaki forvet Samet Can Kavlak, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Hoş, Mimarsinan Gençlikspor'dan 20 yaşındaki stoper Oğuzhan Batman, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Üzbey, İskilip Belediyespor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Korkmaz, 22 yaşındaki sol bek Mustafa Öz, Osmancık Belediyespor'dan 23 yaşındaki forvet Murat Öksüz ve Kayseri Yolspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sadık Yücel'i renklerine bağladı.

Önceki gün gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına katılan yeni transferler Başkan Ali Dursun'un iş seyahatinden dönmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaklar.

(Spor Servisi)

