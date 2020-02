Çimentospor şampiyon

İskilipgücü ile Bayat Belediye Gençlikspor’un ligden çekilmesinin ardından 5 takımın mücadele ettiği U19 Futbol Ligi’nde 11.hafta heyecanı yaşandı. Osmancık Belediyespor’un BAY geçtiği, H.E.Kültürspor ve Eti Lisesi Gençlikspor’un hükmen galip sayıldığı haftada tek karşılaşma Ulukavakspor ile lider Çimentospor arasında oynandı. Dün 1 No’lu Sentetik Saha’da saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk 30 dakikalık bölümde gol atmakta zorlanan lider Çimentospor, ilk yarının bitmesine 6 dakika kala Uğurcan’ın üst üste attığı 2 golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da üstün futbolunu devam ettiren Yeşil-Beyazlılar Uğurcan, M.Elvan, Kadir, Doğukan Yılmaz ve Aytuğ ile farka giderek maçı 8-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 9’da 9 yapan Çimentospor 27 puana ulaşarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

ULUKAVAKSPOR:0

ÇİMENTOSPOR:8

SAHA: 1 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Onur Alagöz, Ahmet Kızıltaş.

ULUKAVAKSPOR: Bayram, Soner, M.Ali (İsmail Hakkı), Barış Kaan, Ümit, Yasin, Muhammet, Abdullah (Melih), Emre, Adem Enes, Bekir Can.

ÇİMENTOSPOR: Ahmet, Doğukan Yılmaz, Doğukan Yıldırım, Batuhan Yıldırım, Batuhan Can, Mertcan (Furkan), Atıf (M.Emin), Fazlı Can (Aytuğ), Kadir, M.Elvan, Uğur Can.

GOLLER: Dk.39, 41, 61 ve 68 Uğurcan, Dk.70 M.Elvan, Dk.75 Doğukan Yılmaz, Dk.85 Aytuğ, Dk.87 Kadir.

(Rıfat KARA)