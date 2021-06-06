Çimentospor maçlarını yeni statta oynamak istiyor

Çorum'u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil etmeye hazırlanan Çimentospor'da maçların daha önce Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanacağı açıklanmıştı. Çimentospor'un maçlarını oynayacağı Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda bir taraftan da tribünlerin yıkım işlemi devam ediyor. Tribünlerin yıkımının ardından stadyum içerisinde oluşan kötü görüntü ve demir yığınları futbolcular için tehlike arz etmeye başladı. Bu gelişme sonrası önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile telefon görüşmesi yapan Çimentospor yetkilileri, maçlarını yeni stadyumda oynamak için taleplerini ilettiler. Çimentospor yönetiminin talebini dikkate alan Ceylan, yeni stadyumda oynamak için oluşacak tüm masrafları kendisinin karşılayacağını söyleyerek bu konuda gerekli olan görüşmeleri yapacağının sözünü verdi. Ahmet Sami Ceylan'dan sözü alan Çimentospor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçları Çorum Şehir Stadı’nda oynamak için resmi başvuruyu yapacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Çimentospor yönetimi, "Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oluşan demir yığınları ve inşaat çalışmaları nedeniyle orada maç yapmak futbolcularımız için tehlike arz ediyordu. Bu durumu Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a ilettik ve kendisi bizi anlayışla karşıladı. Vekilimizden gereken sözü aldıktan sonra bugün itibariyle TFF'ye başvurumuzu yapacağız. Kendisine bizi bu yolda yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)

