Çimentospor'dan resmi açıklama geldi: ‘LİGE KATILMIYORUZ’

Çorum'un en köklü kulüplerinden biri olan Çimentospor'da 2021-2022 sezonu öncesi yaşanan ekonomik kriz etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz sezon Çorum'u BAL'da temsil eden Yeşil-Beyazlı kulüpte yeni sezon öncesi lige katılıp katılmama konusunda belirsizlik yaşanıyordu. Sponsorluk görüşmelerinde istediği sonuçları alamayan Çimentospor'da yaşanan belirsizliğe son noktayı Başkan Ali Dursun koydu. Dursun dün yaptığı yazılı açıklama ile lige katılmayacaklarını belirtti.

Başkan Ali Dursun imzası ile yapılan açıklama şu şekilde;

"Uzun yıllardır şehrimizde amatör spor ve sporcuları belirli bir zemin bulması ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak adına kulübümüzü kendi imkanlarımız ile bugüne getirdik. Kulübümüzü Bölgesel Amatör Lig'e yükselterek şehrimizin spora olan dikkatlerini toplamaya gayret ettik.

Gelinen süreçte şehrimizin mülkü idari amirlerinden, Çorum Belediyesi'nden, Özel İdare'den, Sivil Toplum Kuruluşları'ndan velhasıl şehrimizin hiçbir yöneticisinden destek alamadık. Ne yazıktır ki, Çorum'un diğer kulüplerine yapılan destekler Çimentospor'a yapılmamıştır. Lig'e devam edebilmek için belediyemizden, milletvekillerimizden destek olmalarını istedik. Bu süreçte maalesef hiçbir destek göremedik. Güzide şehrimiz Çorum'u geçtiğimiz yıllarda BAL'da temsil eden diğer kulüplere sürekli destek verilmiştir.

Şehrimizi ve tüm hemşerilerimizi çok sevmemiz, karşılıksız sevmemiz ömrümüz boyunca devam edecektir. Sitemimiz ve üzüntümüz rakiplerimizin illerinde onların olağanüstü destekler alarak maddi manevi birçok destekleri olmasına karşın Çorum'un bir hamisinin olmadığını ne yazık ki yaşayarak öğrendik. Çorum'u yönetenlerin kendi evlatlarına sahip çıkmayı alışkanlık haline getirmekte ısrarcı olması şehrimizin diğer sosyal unsurlarında da aynı akıbetin tezahür ettiğini gözlemlemekteyiz.

Çok sevdiğimiz şehrimize diğer faaliyetlerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz. Ancak Çorum Çimentospor Gençlik ve Spor Kulübü olarak maddi imkansızlıklardan dolayı Bölgesel Amatör Lig'den çekilme kararı almış bulunmaktayız. Gerekli yasal başvurularımızı yarın (bugün) itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'na işleme koyacağımızı kamuoyuna duyururuz."

(Rıfat KARA)