Çimentospor Başkanı Ali Dursun: “Destek olunmazsa bırakacağım”

Çimentospor’da sezonun sona ermesinin ardından Başkan Ali Dursun’un yeni sezonda göreve devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Önceki gün katıldığı bir spor programında Çimentospor’un geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun, Çimentospor’un yalnız bırakıldığını söyledi. Biten sezonda hedeflerinin arasında şampiyonluk olmadığı sadece Çorumlu gençleri futbola kazandırmak olduğunun da altını çizen Başkan Dursun, bu hedeflerine de ulaştıklarını belirtti. Yeni sezon için şimdilik beklemeye çekileceğini de vurgulayan Dursun, “Çocukların geleceğini bir kulübün başkanı olarak düşünmek zorundayım. Ben istifa edersem kulübün akıbeti ne olur bunları düşünmek zorundayım. O yüzden şimdilik istifayı askıya alıyorum. 2 ay gibi bir süre bekleyeceğim. Çorum’un önde gelen isimlerinden destek gelirse yola devam edeceğim. Gelmediği takdirde ise görevi kesin olarak bırakacağım, bırakmak zorundayım. Çünkü benim ikinci kez böylesine bir maddi sorumluluk içerisine girmem mümkün değil.

Ben Çimentospor için ailemi ihmal ettim. Bunun tek nedeni ise Çorum ve Türk futboluna faydalı olmak. Babam Çimento’dan emekli biz oranın ekmeği ile büyüdük. Kulübü devraldık ve bugünlere geldik. Çorum futboluna büyük katkı verdiğime inanıyorum. Kesinlikle burayı bir basamak olarak kullanmıyorum. Siyaset dostlukları bozar bu yüzden benim bunla alakası yok.

Çorumlu gençlere çok inanıyorum ve güveniyorum. “Ben sadece başarı istiyorum herkes efendi olacak ve ahlaklı olacak’ dedim ilk toplantıda. 2019’da U 19’da şampiyon olup Karabük’e gittiğimizde penaltılarda elendik. Orda bu gençlerde cevheri gördüm ve inancım arttı bir beklentim de yok. Uzun yıllardır alt yapımızdan isim çıkmıyor. Yeni isimleri Çorum futboluna kazandırmak en büyük hedeflerimden birisi” dedi.

Başkan Dursun programın akışı esnasında Kayseri takımlarının kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan memnun kaldığını da sözlerine eklerken, “Kayseri Emar Grup başkanı 3.Lig’e çıkmaları halinde bizden üç futbolcuyu alacağını söyledi. Kayserili bir hoca bir takımla anlaşması halinde yine üç futbolcuya talip olduklarını söyledi. Kayseri’nin katılmayan BAL takımları hocaları bile takıma bayıldılar. Bu mantıkla giderse Çorum amatör futbolundan hiç bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

‘İSİM SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM’

Başkan Ali Dursun, Çimentospor isminin Çorum’a pek hitap etmediğini bu yüzden isim değişikliği yapmayı düşündüklerini belirtti.

2 aylık süre zarfı içerisinde Çorum’un önde gelen iş adamlarından randevu talep edeceğini de belirten Dursun, “Çimentospor ismini Çorumgücü 1957 yapmayı düşünüyoruz. Bu değişikliği yaptıktan sonra takım ismi önüne sponsor isim bulmak için görüşmeler yapacağım. Bu şekilde sponsor bulmamız halinde yeni sezonda devam edeceğim. Bu şekilde bir bütçe yaratamazsak elimizdeki oyuncuların satışından gereken bütçeyi sağlayabilirsek o zaman da devam edeceğim. Yani devam edebilmem için kesinlikle bir bütçe yaratmamız gerekiyor” dedi.

‘BEN ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIM’

Çorum gibi potansiyeli yüksek bir şehrin profesyonel ligde 1 değil, 2 takımı olması gerektiğini de ifade eden Dursun, “Çorum’dan 3. lige bir takım çıkartacaksak ben her zaman varım. Elimi taşın altına koymaya hazırım. Yeter ki bu birlik ve beraberlik sağlansın bende üzerimize düşeni yapmaya varım. Eğer ki bana destek verilir de takımımız 3.Lig’e çıkarsa ben zaten kulübün kendi gelirleri ile yoluma devam ederim. Çorum Futbol Kulübümüz Süper Lig’de mücadele etsin bizde alt liglerde gençleri oynatan bir kulüp olalım. Bunun için de karşılıklı fikir ve düşünce birliği içerisinde olmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

(Spor Servisi)

