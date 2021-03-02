Çimentospor Başkanı Ali Dursun: ‘Anlayış istiyorum’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun BAL’ı 17 Nisan’da başlatacağını açıklamasının ardından dün Çorum’u BAL’da temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da Başkan Dursun açıklamalarda bulundu. Çorum’u BAL’da en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Başkan Dursun, “Liglerin başlama noktasındaki belirsizliğin ortadan kalkması bizleri son derece memnun etti. Şuana kadar yavaş bir tempoda hazırlanıyorduk bundan sonra tempomuzu arttırarak sezona hazırlanacağız. Genç oyunculara çok önem veriyorum. Bu yüzden genç oyuncu ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek istiyorum. Bu noktada Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’a çok teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizin istediği isimler için gerekli kolaylığı gösterdiler. Fakat aynı desteği amatör kulüplerimizden göremiyoruz. BAL’da oynayarak gençlerimizin önünü açma çabamıza katkı verilmiyor. Çorumlu gençlerin önünü açmak için amatör kulüplerimizden bu konuda anlayış bekliyoruz.

Teknik heyetimizi kadro oluşumu konusunda son aşamaya geldiler. Önümüzdeki on günlük süre içinde il dışından gelecek önerilen isimlerinde denenmesi sonucunda lig kadromuzu oluşturarak çalışmalarımıza bu isimlerle devam etmek istiyoruz.

Tabiki bizimde hedefimiz zirveye oynamak. Ancak önceliğimiz Çorum gençlerine fırsat vererek üst liglere kendilerini göstermeleri. Bu arada istediğimiz sonuçları alarak hedefe ulaşırsak sonuna kadar devam edeceğiz.

Çimentospor üst liglerde oynadığı sürece elimden gelen katkıyı vermeye devam edeceğim. Tek başına götürebileceğim yük belli onu da sonuna kadar götüreceğim. Ancak yerel ligde oynaması halinde devam etmeyi düşünmüyorum. Misyonu olan bir kulüp yapılanması için çalışıyoruz bu konuda Çorumlulardan gereken desteği görmek istiyoruz’ ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)