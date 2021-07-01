Çimento’nun üç yıldızı Çorum FK yolunda

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) Çorum’u temsil eden Çimentospor’dan üç futbolcu, Çorum FK’nın radarına girdi. Bu üç futbolcunun, Çorum FK’nın sezon başı hazırlık dönemi antrenmanlarına çağrılacağı açıklandı.

Çorum FK Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın, Çimentospor’un maçlarını izlediklerini ve bazı futbolcuları takibe aldıklarını belirtirken, stoper ve sol bek mevkisinde oynayabilen Sefa Akın Başıbüyük, orta saha oyuncusu Emre Okutan ve kanat oyuncusu İbrahim Enes Hoş’un yapılan değerlendirme sonunda sezon başı hazırlık dönemi çalışmalarına çağırmaya karar verdiklerini söyledi.

SEFA AKIN’A VEFA

Oğuzhan Yalçın’ın bu açıklamasından sonra, Çorumspor altyapısında yetişen ve eski adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’da da oynayan Sefa Akın Başıbüyük’ün, eski kulübüne dönüş yolu da açılmış oldu.

Sefa Akın Başıbüyük’ün, Çorumspor’dan Trabzonspor’a transfer olurken, kulübüne yüzbinlerce lira para kazandırdığını hatırlatan Oğuzhan Yalçın, “Çorum futbolunda Sefa Akın Başıbüyük gerçeğini kimse inkâr edemiz. Bu kardeşimiz, zamanında Çorumspor’a yüzbinlerce lira para kazandırıp Trabzonspor’a gitti. Sonra, Çorum Belediyespor’un Sefa’ya ihtiyacı vardı, geldi. Şimdi ise Sefa’nın Çorum FK’ya ihtiyacı var ve biz kendisine el uzatıp yeni bir şans sunmak istiyoruz. Sefa kardeşimizi de diğer genç kardeşlerimiz İbrahim Enes ve Emre Okutan gibi sezon başı hazırlık dönemi antrenmanlarına davet edeceğiz. İnşallah kendisini yeniden profesyonel futbol camiasına kazandırır ve bu işten ekmek yemesine vesile oluruz. Sefa, Trabzonspor’a kadar yükselme başarısı göstermiş, kaliteli bir futbolcu. İnşallah Çorum FK’ya da katkı sunacak” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

