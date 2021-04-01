Çimento’dan süper prova: 4-0 

Çorum’u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Çimentospor, hazırlık maçında Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Nazmi Avluca Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmaya antrenör Menderes Özarslan, Yunus, Oğuzhan, Y.Emre, Mücahit, Mustafa Öz, Bilal, Emre Korkmaz, Sadık, Fazlı, Y.Burak ve Samet 11’i ile başladı. İlk yarının başlama düdüğünden itibaren Çankırı kalesinde ciddi pozisyonlar bulan Çimentospor 25.dakikada Sadık’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Çimentospor, ilk yarıya nazaran daha etkili bir futbol ortaya koyarken, 52.dakikada Yavuz Burak’ın golü ile farkı 2’e çıkardı. Golden sonra da etkili futbolunu devam ettiren Yeşil-Beyazlılar ikinci yarıda oyuna giren Umut’un 70 ve 82.dakikalarda attığı gollerle maçı 4-0 kazanmasını bildi.

Daha önce oynadığı 5 hazırlık maçından 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Çimentospor, altıncı hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

(Rıfat KARA)

