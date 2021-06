Çimento’dan buruk veda: 2-4

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Esat Sadık Demirtaş, Burak Toprak, Ömer Faruk Uyar

4.HAKEM: Zeynel Atasoy

ÇORUM ÇİENTOSPOR: Halis Hakan, Zafer, Mustafa Öz, Nuri Can, Sefa Akın, Emre Okutan (Dk. 75 Mücahit), Barış (Dk. 46 Ali Kağan), Sadık, Samet Can (Dk. 56 Oğuzhan), Emre Korkmaz (Dk. 56 Özgür), İbrahim Enes (Dk. 46 Yavuz Burak)

YEDEKLER: Mehmet, Emircan, Mücahit

TEKNİK SORUMLU: Menderes Özarslan

KAYSERİ TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Güven, Recep Daylak (Dk.35 Turgay), Canberk (Dk. 86 Furkan), Ramazan (Dk.86 Ali), Resul Ekrem, Mustafa İlkay (Dk. 63 Yakup Can), Necati, Tugay, Mehmet Tahir, Burak, Abdulkadir (Dk. 63 Doğancan)

YEDEKLER: Mustafa Umut, Recep Yaşar

TEKNİK SORUMLU: Ali Aslan

GOLLER: Dk. 18 İbrahim Enes, Dk. 54 Yavuz Burak (Çimentospor), Dk. 23 Tugay, Dk. 42, 45+2 ve 45+3 Abdulkadir (Talasgücü)

SARI KARTLAR: Resul Ekrem (Talasgücü), Mücahit (Çimentospor)

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3.Bölge 5.Grup’ta Çorum’u temsil eden Çimentospor, sezonun 6.ve son hafta maçında konuk ettiği Kayseri Talasgücü önünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan puansız ayrıldı: 2-4.

Dün, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maça etkili başlayan Çimentospor üst üste pozisyonlar bulurken, 18.dakikada İbrahim Enes’le golü buldu. 23’te Turgay’la beraberliği sağlayan Talasgücü, ilk yarının son bölümlerinde peş peşe goller buldu. 42.dakikada Abdulkadir’le öne geçen Kayseri temsilcisi, aynı futbolcunun 45+2 ve 45+3.dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 yenik kapatan Çimentospor, ikinci yarısı yağmur altında oynanan maçın 54.dakikasında Yavuz Burak’la farkı ikiye indirdi.

Kalan sürede önemli fırsatlardan yararlanamayan iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Çimentospor sezonu 6 puanla son sırada, Talasgücü ise 9 puanla ikinci sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 4: Çimentospor atağında, Samet can orta sahada kaptığı topu sağdan bindiren İbrahim Enes’e verdi. Enes’in çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.

DAKİKA 8: Çimentospor gole çok yaklaştı. İbrahim Enes, kalecinin ileride olduğunu görünce orta sahadan kaleye bir vuruş yaptı, kaleciyi de geçen top ağlarla buluşmak üzereyken son anda Burak araya girerek golü önledi.

DAKİKA 12: Çimentospor önemli bir fırsattan daha yararlanamadı. Sadık’ın ara pasına hareketlenen Emre Korkmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu kaleciye nişanladı, korner.

DAKİKA 18: GOL! Çimentospor’un baskısı golü getirdi. Orta sahada aldığı topla rakiplerini şık çalımlarla geçen İbrahim Enes, ceza sahasına kadar sokuldu, karşı karşıya pozisyonda, kalecinin sağından topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 23: GOL! Talasgücü beraberliği sağladı. Sağdan gelişen atakta, Ramazan’ın yerden ceza sahasına gönderdiği topu Tugay tamamladı: 1-1.

DAKİKA 42: GOL! Kayseri temsilcisi ikinci golü buldu. Orta sahadan Resul Ekrem’in pasına soldan hareketlenen Tugay, topla birlikte çizgiye indi, yerden ceza sahasına gönderdiği topu Abdulkadir tamamladı: 1-2.

DAKİKA 45+2: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen Talasgücü atağında, Çimentosporlu Mustafa’nın sağından atıp solundan geçen Necati topla çizgiye indi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Abdulkadir kaleye gönderdi, kaleciden dönen topu Abdulkadir ikinci kez tamamladı: 1-3.

DAKİKA 45+3: GOL! Talasgücü dördüncü golü buldu. Sağdan bu kez Ramazan topla çizgiye indi, yerden arka direğe çıkarttığı topu Abdulkadir tamamladı: 1-4.

DAKİKA 54: GOL! Çimentospor farkı ikiye indirdi. Sağdan gelişen atakta, İbrahim Enes’in pasında Zafer çizgiye indi, arka direğe çıkarttığı topu Yavuz Burak ağlarla buluşturdu: 2-4.

DAKİKA 75: Çimentospor atağında, soldan Mustafa Öz ortaladı, Sefa Akın kafayı vurdu, az farkla aut.