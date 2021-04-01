Çimento’da sıkı hazırlık

Yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çimentospor, dün de tek antrenman yaparak hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Antrenör Menderes Özarslan nezaretinde 1 No’lu Sentetik Saha’da saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışması ile devam ederken, son bölümde yan top çalışması yapıldı. Yardımcı antrenör Zakir Ardahanlı nezaretinde gerçekleşen yan top çalışmasında ilk olarak hücum organizasyonları üzerine, daha sonra da savunma organizasyonları üzerinde çalışma yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren yan top çalışmasının ardından Yeşil-Beyazlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

KURŞUNLU İLE ÖZEL MAÇ

Çimentospor bugün Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Çimentsopor, antrenmanların yanı sıra bir taraftan da özel maç yaparak lige daha hazır hale gelmeye çalışıyor. Bu kapsamda Yeşil-Beyazlılar bugün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 14.00’de Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çimentospor daha önce Merzifonspor, Çorum FK U19 takımı ve 1074 Çankırıspor ile hazırlık maçı yaptı.

(Spor Servisi)