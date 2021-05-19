Çimento’da durmak yok!

TFF’nin son aldığı karar sonra Bölgesel Amatör Lig’e katılım kararı alan Çimentospor dün yaptığı tek antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Antrenör Menderes Özarslan ve yardımcı antrenörler Yasin Aksoy, Zakir Ardahanlı nezaretinde Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 10.30’da gerçekleşen antrenmanda tüm futbolcular hazır bulundu. Gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman kültür-fizik hareketleri ile devam etti. Son bölümde tam saha taktik çalışma yapan yeşil-beyazlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çimentospor’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

NİKSAR BELEDİYE İLE HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çimentospor, muhtemel rakipleri arasında yer alan Niksar Belediyespor ile iki hazırlık maçı yapacak.

Antrenör Menderes Özarslan’dan alınan bilgilere göre, Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile 25 Mayıs Salı günü Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda ve 29 Mayıs Cumartesi günü Niksar İlçe Stadı’nda lig provası niteliğinde hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Bu iki karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak.

(Spor Servisi)

