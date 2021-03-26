Çimento umut verdi: 3-0

Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Çimentospor, hazırlık maçında Çorum FK U19 takımını 3-0 mağlup etti.

18 Nisan'da başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları öncesi Çimentospor'da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Çorum'da yaptığı antrenmanların yanı sıra hazırlık maçı temposuna giren Yeşil-Beyazlılar önceki gün Çorum FK U19 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mimarsinan Sahası'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmaya antrenör Menderes Özarslan her iki yarıda da farklı 11'ler sahaya sürdü. Özarslan maça, Yunus, Emircan, İsmail, Oğuzhan, Mücahit, Emrah, Bilge, Atıf, Yavuz Burak, Uğur ve Osman 11'i ile başlarken, ikinci yarıda ise Hakan, Zafer, Mustafa Öz, Oğuzhan, Nurican, Emre Okutan, Emre Korkmaz, Sadık, Fazlı, Enes ve Samet 11'i ile mücadele etti. Çorum FK U19 takımında ise antrenör Halil Aydoğan maça, Ahmet Hakan, Mustafa Eren, Nurullah, Caner, Nuri, Samet, Batuhan, Emir, Abdulsamet, Ahmet ve Mustafa 11'i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, 20.dakikadan itibaren BAL temsilcisi Çimentospor oyunda kontrolü eline alarak her iki yarıda bulduğu gollerle Çorum FK U19 takımını 3-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Uğur, Samet ve Mustafa Öz kaydetti.

(Spor Servisi)

