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Çimento Sivas’ta moral arıyor

Üst üste aldığı 2 yenilgi ile gruptan çıkma umudunu mucizelere bırakan Çimentospor, Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Spor 19.06.2021, 00:53
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Çimento Sivas’ta moral arıyor

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grup'ta ikinci yarı heyecanı Pazar günü oynanacak 4.hafta maçları ile başlayacak. İlk yarıyı 1 galibiyet, 2 yenilgi ile üçüncü sırada tamamlayan Çorum temsilcisi Çimentospor, yarın deplasmanda Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. İlk yarı da Çorum'da oynanan maçı zor da olsa 2-1 kazanan Çimentospor, yarın oynanacak maçta rakibini bir kez daha mağlup ederek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor. 
Cumhuriyet Üniversitesi ile Çimentospor arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
(Spor Servisi)
 

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