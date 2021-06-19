Çimento Sivas’ta moral arıyor

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grup'ta ikinci yarı heyecanı Pazar günü oynanacak 4.hafta maçları ile başlayacak. İlk yarıyı 1 galibiyet, 2 yenilgi ile üçüncü sırada tamamlayan Çorum temsilcisi Çimentospor, yarın deplasmanda Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. İlk yarı da Çorum'da oynanan maçı zor da olsa 2-1 kazanan Çimentospor, yarın oynanacak maçta rakibini bir kez daha mağlup ederek son 2 haftaya umutlu girmek istiyor.

Cumhuriyet Üniversitesi ile Çimentospor arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

(Spor Servisi)

