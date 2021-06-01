Çimento, Merzifon’da mağlup: 2-3

9 Haziran’da başlayacak 2020-2021 sezonunda 3.Bölge 5.Grup’ta mücadele edecek olan Çimentospor, lig maçları öncesi bir hazırlık maçı da Amasya temsilcisi Merzifonspor ile oynadı. Pazar günü Merzifon İlçe Sahası’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Merzifonspor daha etkili bir futbol ortaya koyarken, soyunma odasına Rıdvan’ın golü ile 1-0 önde girdi. İkinci yarının başlarında da etkili oyununu devam ettiren Amasya temsilcisi Hakan ve Tolga’nın üst üste attığı gollerle bir anda skoru 3-0’a getirdi. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline alan Çorum temsilcisi Çimentospor, Enes Hoş ve Özgür Doğan’ın golleri ile farkı 1’e indirdi. Kalan dakikalarda iki topu da direkten dönen Çimentospor maçı 3-2 kaybetti.

Yeşil-Beyazlılar sıradaki hazırlık maçını yarın saat 15.00’de Çankırı’da Kurşunlu Belediyespor ile oynayacak.

(Spor Servisi)

