Çimento lig provasında Kurşunlu’yu 2-1 yendi

2020-2021 sezonunda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan Çimentospor 9 Haziran’da başlayacak olan lig maçları öncesi son hazırlık maçını Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor ile oynadı. Kurşunlu İlçe Stadı’nda saat 15.20’de başlayan karşılaşmanın henüz 8.dakikasında Emre Korkmaz ile 1-0 öne geçen Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının başlarında ev sahibi Kurşunlu Belediyespor penaltıdan beraberlik golünü bulurken, 62.dakikada Bilge’nin uzaktan attığı şık golle Çimentospor maçta yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Çorum temsilcisi maçı 2-1 kazanarak lige hazırım mesajı verdi.

(Spor Servisi)

