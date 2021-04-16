Çimento, Kurşunlu’yu tek golle geçti: 1-0

Çimentospor hazırlık maçında Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum’da yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazırlanan Çimentospor, bir taraftan da hazırlık maçı yaparak lige daha hazır girmek istiyor. Bu kapsamda önceki gün Çankırı’da Kurşunlu Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Antrenör Menderes Özarslan maça Yunus Emre, Nurican, Mücahit, İsmail, Zafer, Bilge, Sadık, Emre, Yavuz Burak, Mustafa Öz ve Osman Murat 11’i ile başladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum temsilcisi soyunma odasına Nurican’ın 25.dakikada attığı golle 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda yapılan değişiklikler ile skoru korumayı başaran Yeşil-Beyazlılar maçı 1-0 kazanarak Çorum’a döndü.

(Rıfat KARA)

