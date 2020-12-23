Çimento Kılıçcıoğlu’nda oynayacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne daha önce maçlarını Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynamak için başvuruda bulunan Çimentospor Kulübü’nün başvurusu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeşil-Beyazlıların 2020-2021 sezonunda maçlarını devir işlemleri gerçekleşene kadar Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynamasına onay verdi.

BAŞKAN DURSUN DESTEK İSTEDİ

Bu gelişme üzerine dün yazılı bir açıklama yapan Çimentospor Başkanı Ali Dursun, Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın kullanılmasına onay veren kurum ve şahıslara teşekkür ederken, destek de istedi.

Başkan Dursun’un açıklaması şu şekilde; “Çimentospor Kulübü olarak 2020-2021 futbol sezonunda Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e katılacağız. Çorum sporunun ve daha çok Çorumlu genç sporcularımızın kendilerini göstermesine ve geliştirmesine zemin hazırlamaya çalışıyoruz.

Bu doğrultuda Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nı kulübümüzün kullanıma tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’e çok teşekkür ediyorum. İsmi kurum ismi olmasına rağmen Çimentospor maddi olarak şahsımın omuzlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yüzden Çorum’u temsil edeceğimiz bu büyük organizasyonda başta Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Tufan Köse, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Onursal Başkanımız Ahmet Aksu olmak üzere Valimiz Mustafa Çiftçi’nin, Belediye Balkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın ve tüm kamu kurumlarının desteklerine ihtiyacımız var. Her zaman Çorum FK’nın bir pilot takımı olmalı. Gençlerimiz burada kendilerini geliştirmeli ve Çorum FK’da oynamaya hazırlanmalı denilen bir ortamı genç sporcularımızın değerlendirmelerine sunuyoruz. Bu doğrultuda Çorum FK’nın değerli Başkanı Fatih Özcan’ın katkılarını bekliyor, tüm Çorum spor kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” dedi.

(Spor Servisi)