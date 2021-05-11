Çimento katılıyor 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig hakkında yaptığı son açıklamada, lige katılımın isteğe bağlı olacağı ve grupların yeniden belirlenip Haziran ayının ilk haftasında başlatacağı yönünde oldu. 21 Mayıs tarihine kadar kulüplere zaman tanıyan TFF, lige katılan takımların belli olmasının ardından grupların ve fikstürlerin belirleneceği açıkladı. Bu gelişme sonrası Çorum temsilcilerinden Çimentospor’da Başkan Ali Dursun, gerekli evrakları hazırlayıp en kısa sürede lige katılım için başvurularını yapacaklarını vurguladı. Yaklaşık 2 aydır sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Başkan Dursun, “Fizik ve kafa olarak kendilerini lige hazırlayan oyuncularımın kaderleri ile oynayamam. Yaklaşık 2 aydır bizim takımımız antrenmanlarını sürdürüyor. Biz Çimentospor olarak lige hazırız. En kısa sürede gerekli evraklarımızı hazırlayıp katılım için başvurumuzu yapacağız” ifadelerine yer verdi.

OSMANCIK KARARSIZ

TFF’nin aldığı karar sonrası Çorum temsilcilerinden Çimentospor lige katılacağını açıklarken, Osmancık cephesinde ise henüz bir karar verilmedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez imzasıyla açıklanan karar sonrası Osmancık Belediyespor’da yönetimin bayram sonu toplanacağı bilgisine ulaşıldı. Başkan Fatih Ergün’ün önderliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası Osmancık Belediyespor’un lige katılıp, katılmayacağı belli olacak.

(Spor Servisi)

