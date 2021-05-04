Çimento göz doldurdu: 4-0

Çorum'u yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de temsil etmeye hazırlanan Çimentospor, Samsun temsilcisi Atakum Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atakum İlçe Sahası'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmaya antrenör Menderes Özarslan, Mehmet, Sefa Akın, Nurican, Mustafa Öz, Emre Okutan, Emre Korkmaz, Sadık, Özgür Doğan, Yavuz Burak ve Samet 11'i ile başladı. Maçın henüz 12.dakikasında Çorum temsilcisi Çimentospor 30 metreden Emre Okutan'ın attığı muhteşem gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonrada rakip kalede etkili olan Çimentospor 35.dakikada Özgür Doğan'ın golü ile soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarının başlarında ev sahibi Atakum Belediyespor geliştirdiği cılız ataklardan gol bulamayınca ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü yeniden Çimentospor'a kaptırdı. Yeşil-Beyazlılar üstün oynadığı maçın kalan dakikalarında Sadık ve Emre Korkmaz ile 2 gol daha bularak maçtan 4-0 galip ayrıldı. Çorum temsilcisi skordan ziyade oynadığı futbolla göz doldurdu.

(Spor Servisi)

