Çimento, galibiyetle bitirmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 5.Grup son hafta maçında iddiası kalmayan iki takımdan Çimentospor ile Talasgücü Belediyespor Çorum’da kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta bir diğer Kayseri temsilcisi Emar Grup’u yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son veren Çorum temsilcisi Çimentospor, Talasgücü Belediyespor’u da mağlup ederek sezonu 3 puanla tamamlamak istiyor. Yarın Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Talasgücü Belediyespor ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmıştı.

(Spor Servisi)

