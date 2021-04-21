Çimento da kırmızı-siyah giyecek

Çimentospor'da 2020-2021 sezonunun yeni formaları tanıtıldı. Klasik yeşil-beyaz formanın yanı sıra Çorumspor ve Çorum FK'nın ana rengi olan kırmızı-siyah formalar dikkat çekti.

Yeni sezonda Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da yeni sezon formaları belli oldu. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.00’de gerçekleşen antrenman öncesi Çimentospor’un 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıkarken, klasik yeşil-beyaz çubuklu formalar ile birlikte genellikle dış sahada kullanılacak olan kırmızı-siyah çubuklu formalar da basına tanıtıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy, yeni sezon formalarının Çimentospor’a şans getirmesi temennisinde bulundu. Klasik yeşil-beyaz formalar ile birlikte bu sezon kırmızı-siyah formayla da maçlara çıkacaklarını da vurgulayan Ulusoy, “Kırmızı-Siyah formayı Çorum’u il bazında temsil edeceğimiz için tercih ettik. Bugün farklı illerde Çorum futbolu denildiği zaman ilk akla gelen renk kırmızı-siyahtır. Biz de bunu düşünerek bu sezona böyle bir forma ile başlamayı uygun gördük. Çorum futbolunun ana rengi olan kırmızı-siyah formalar umarım Çimentospor’a başarılı bir sezon hediye eder” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

