“Ciğerimizi sökmeyin”

Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılmasına tepkiler giderek artıyor. Çorum’da uzun yıllardır futbola hizmet veren H.E.Kültürspor’da Başkan Hilal Kiraz mevcut spor kompleksi hakkında açıklamalarda bulundu. Çevre iller ile kıyaslandığı zaman Çorum’da spor yapılabilen alanların kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kiraz, “Çocuklarımızın spor yapma alanları zaten çevre illere göre kıyasladığımızda yok denecek kadar az. Buda yetmiyormuş gibi elimizde olanları alınmaya çalışılıyor. Oysaki bu alanlara yapılması planlanan Kongre Merkezi, Millet Bahçe’si, Devlet Tiyatro Salonu, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu, Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi ve kortlara kadar alınabilir. İlimiz merkezinde zaten sınırlı olan spor alanları amaç iyi olsa bile elden giderse bu çocukları nerelerde tutacağız. Bu spor kompleksinin yıkımı ile iki kişi üzerinden yürütülen kulüplerin kapısında kilit vurmak demektir. İlimizin ileri gelenleri başta Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve tüm üst düzey bürokratlarımız duruma sahip çıktıklarında sahalarımız ve spor salonlarımızdan kopartılmayız.

Komşu ilimiz Samsun da birçok saha iki veya üç adet spor salonu varken biz buraları yıkıp başka faaliyetlere açmaya çalışıyoruz. Yazık çocuklarımıza, yazık Çorum sporuna. Sahalarımızın yerine yapılması planlanan yerler harika olur ama buralar şehrin çevresine yapılarak hem şehrin genişlemesinde faydalı olacağı kanısındayım. Buralardan faydalanacak insanların o yerlere ulaşımı kolay olacaktır. Yeni yerlere yapılması planlanan spor tesislerinden ise yine gariban çocuklarımızın faydalanması bayağı zor olacaktır. Eğer yeşil alan olarak düşünülüyor ise zaten ilimizin merkezde yeşil alan diye bir sorunu olduğunu düşünmüyorum, her yer park. Kısaca diyorum ki ciğerlerimizi sökmeyin yerinde kalsın yavrularımızın emekleri bitmesin. Zaten solunum cihazına bağlı yaşayan Çorum sporumuzu entübe hale getirmeyelim. İnşallah çocuklarımız için Corumumuz için en iyisini yaparsınız o da tesislerimize dokunmayarak olacaktır. Kısaca tesislerimize sahip çıkmak demek çocuklarımıza sahip çıkmak demektir” ifadelerini kullandı.