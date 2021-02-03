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Çiftçi’ye Milli Takım eşofmanı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, milli takım eşofmanı hediye edildi.
Spor 03.02.2021, 19:41
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Paralimpik Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü hemşehrimiz İlhan Aşkın, Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Kanat ve Tekvando Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel’le birlikte Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ettiler.
Ziyaret sırasında, Vali Mustafa Çiftçi’ye tekvando sporuna sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür eden Aşkın, Kanat ve Yüksel, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof.
Dr. Metin Şahin’in gönderdiği milli takım eşofmanını hediye ettiler.
Tekvandoculara teşekkür eden Vali Çiftçi, bundan sonraki çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
(Spor Servisi)
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