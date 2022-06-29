Çiftçi’den Sungurlu’ya çıkarma
Vali Mustafa Çiftçi Sungurlu'ya giderek önce yapımı devam eden Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra da stadyumda antrenman yapan sporcularla ilgilendi.
Spor 29.06.2022, 19:43
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Sungurlu’da yapımı devam içerisinde soyunma odaları, güreş salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu spor kompleksinde Vali Mustafa Çiftçi incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte inceleme yapan Vali Çiftçi, eksiklikler noktasında gereğinin hızlıca yapılmasının talimatını verdi. İnceleme tamamlandıktan sonra yanında bulunan ilçe stadyumunda genç sporcularla bir araya gelen Çiftçi, sporcuların sorunları ile tek tek ilgilenirken, onlara daha iyi şartlarda spor yapmaları için gereken çalışmayı yapacaklarının sözünü verdi. Daha sonra genç sporcularla birlikte penaltı atışı yapan Çiftçi, kazanan sporcuları tebrik ederek sporculuk hayatlarında başarılar diledi.
(Rıfat KARA)
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