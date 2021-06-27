Çiftçi ve Kodek’ten Özel sporculara yakın ilgi

Çorum Basketbol Akademi’nin pandemi sonrası basketbolcuların antrenmanlara katılım projesi kapsamında düzenlediği etkinliği Vali Mustafa Çifti ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ziyaret etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcularına özel ilgi gösteren Vali Çiftçi, sandalyeye oturarak basketbol atışı yapması sporcular tarafından büyük alkış aldı. Kulüp antrenörlerinden faaliyetler hakkında bilgi alan Çiftçi ve Kodek, proje kapsamında her türlü desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.

Bir süre sporcularla sohbet eden Çiftçi, yeniden normalleşme kapsamında sporculara turnuvalarda başarılar dileyerek ziyareti sonlandırdı.

(Spor Servisi)

