Çift kale hırslı geçti

Çorum Fubtol Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Çorum Şehir Stadı’nda saat 18.00’d3 gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çif kale maç ile devam etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleşen çift kale maçta oyuncuların hırslı olmaları dikkat çekti.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

