“Ciddi bir bütçe lazım”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, ‘üç yılda 1.Lig’ hedefiyle göreve geldiklerini ve ilk sezonlarında 2.Lig’e yükselerek büyük bir başarı kazandıklarını belirtirken, 2.Lig’de büyük bütçeli takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi vereceklerini, dolayısıyla Yeni Çorumspor’un da ciddi bir bütçeye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kendisinin ve yönetimin bir bütçesinin olduğuna dikkat çeken Başkan Fatih Özcan, oluşturacakları bütçeyi 2.Lig için yeterli görmeleri halinde göreve devam edeceklerini, aksi halde göreve devam etmeyeceklerinin altını çizerken, “İnşallah her şey iyi olacak. Üç senede 1.Lig hedefimizin ilk senesinde takımımızı 2 Lig’e çıkartarak başarılı bir başlangıç yaptık.

'Başkan bırakacak, başkan devam etmeyecek' diyorlar. Değerli büyük Çorumspor ailesi; Söylediğimin tekrar altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum. Benim bir bütçem var, ancak 2.Lig’e büyük bir sponsorluk bütçesiyle hazırlanan komşumuz Samsunspor ve yine güçlü bir bütçeyle yeni sezona hazırlanan Sakaryaspor var. Bunlar sadece iki örnek. Güçlü bir bütçeyle hazırlanan rakiplerle karşılaşacağız, bu işler öyle kolay değil.

BÜTÇEMİZ YETERLİ OLURSE DEVAM EDECEĞİZ

Biz diyoruz ki, yönetim kurulumuz ile birlikte bütçemizi oluşturalım. Bu bütçenin yeterli olmadığını düşürsek, devam etmeyeceğiz. Bunun nedeni Çorumspor'a zarar vermemek. Altını tekrar tekrar çiziyorum; Çorumspor'un 2.Lig’de mücadele etmesi için ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. Benim bir bütçem var, Yönetim Kurulumuzun bir bütçesi var. Şimdi onun çalışması içerisindeyiz.

Eğer bizim bütçemiz 2.Lig’i kaldıracak bir bütçe ise, yolumuza devam edeceğiz. Eğer, bu bütçe 2.Lig’i kaldıramayacak, Çorumspor sahalarda rezil olacak ise, biz göreve devam etmeyiz. Bu Çorumspor'a olan büyük aşkımızdandır.

KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM

Koltuk sevdalısı olmadığımızı sezon başından beri söylüyorum, söyleye söyleye artık sesim kısıldı. İyi bir bütçe oluşturulursa, İkinci Başkan, başkan yardımcısı ve yönetici olmaya hazırım. Ama iyi bir bütçe ile bu takımın şampiyonluğa oynaması gerekiyor.

Ben koltuğumdan bugün kalkmaya razıyım. Taraftar olarak tribünden desteklerim, İkinci Başkan olarak, futbol şubesi bana bağlanır devam ederim, bunlarda sorun yok. Hiçbir şeyden gocunmam, gücenmem, bu savaşın içerisinde yer alırım.

ÇORUMSPOR’UN ZARARINA OLAN HİÇBİR ŞEYE İMZA ATMAYIZ

Çorumspor borçlanmamalı. Acımızı biliyorsunuz, ilk göz ağrımız 2.Amatör Küme’de, içimiz kan ağlıyor. Yeni Çorumspor ile bu acıyı bir nebze dindirmeye çalıştık. Üç tane evladım var, Çorumspor benim dördüncü evladım. Asla biz Çorumspor'a bu yanlışı yapamayız. Bu koltuklarda oturup Çorumspor'un zararına hiçbir işin altına imza atamayız. Önce Allah bunun hesabını sorar, sonra sizlerin vebalini ödeyemeyiz" diye konuştu.