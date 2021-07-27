Ceylan’dan TÜFAD eğitim seminerine ziyaret

1 No’lu Sentetik Saha’da gerçekleşen uygulamalı eğitim programı esnasında Çorumlu antrenörler ve TFF Pro Lisans TUTOR Antrenör Eğitmeni İsmet Kamak ile bir araya gelen Ceylan, seminer hakkında bilgi algı.

Seminerin hayırlı olması temennisinde bulunan Ceylan, koordineli bir çalışma içerisinde olmak gerektiğinin de altını çizdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çalışmalar noktasında gerekli desteği alacaklarını da vurgulayan Ceylan, “TFF ile birlikte Çorum’da koordineli bir çalışma yapmamız gerekiyor. İsmet Kamak hocamızın Çorumlu olması da Çorumlu antrenörler için bir avantaj. Bizim üzerimize düşen ne varsa biz antrenörlerimizin her zaman yanındayız. Çorum’un 14 ilçesinde sahalar olsun, soyunma odaları olsun nizami şekilde yapılmış tesislerimiz var. Bu sahaların çoğu da ışıklandırılmış. Ben sporun içinden gelen biriyim. İl Başkanı olarak görev yaptığım dönemde de Çorum sporuna önemli hizmetlerimiz oldu. Benim için her zaman tesisleşme ön plandaydı. Bu kapsamda şehrimizin önemli noktalarına semt sahaları yapıyoruz. Mimarsinan Futbol Sahasının soyunma odaları, ve diğer mevcut durumları yine gözden geçirilerek sporcu kardeşlerimizin ve sizlerin hizmetine kazandıracağız. Siz değerli hemşehrimizin ve bizlerin katkılarıyla ilerleyen zamanlarda ilimizde bir çalıştay yapacağız. Sizlerin desteğiyle futbol konusunda nereye dokunmamız gerekiyorsa nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa yönlendirmelerinizle birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

