Ceylan’dan tam isabet 

“Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesinin açılış törenine katılan AK Parti Çorum Milletvekili ve aynı zamanda MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, genç okçuların gösterilerinden sonra atış yaptı.

Sporcuların gösterisinden sonra ilk olarak AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yayı eline aldı. Ahlatcı, ilk denemesi olmasına rağmen başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Daha sonra, milletvekili Ahmet Sami Ceylan yayı eline aldı. Ceylan, da ilk denemesi olmasına rağmen son derece başarılı bir atış yaptı ve okçulukta en yüksek olan 10 puan hedefini vurdu. Milletvekili Ceylan’ın başarılı bir atış yapması üzerine salondakiler “Vekil 12’den vurdu” yorumları yaptı.

(Spor Servisi)

