Ceylan istedi, TSO sponsor oldu

Ceylan, defalarca çeşitli kuruluşlar aracılığı ile destek verdiği Masa Tenisi takımının bir sezon boyu her türlü ihtiyacını karşılanması konusunda Ticaret Sanayi Odaso (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’dan talepte bulundu, Başaranhıncal da Milletvekili Ceylan’ın isteğini geri çevirmeyerek Masa Tenisi Takımına sponsor oldu.

Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Pınar Koleji’nde çalışmalarını yürüten Masa Tenisi takımını ziyaret etti. Ceylan, okul idarecileri, kulüp yöneticileri ve Antrenör Mesut Kuşgöz ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kadın ve erkek takımlarının Çorum’u en üst lig olan süper ligde başarıyla temsil ettiğini belirten Antrenör Mesut Kuşşgöz, kız takımının 8. Sırada olduğunu, erkek takımının ise 3. Sırada bulunduğunu anlattı. Antrenör Mesut Kuşgöz, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük bütçelere sahip takımları geride bıraktıklarını açıkladı. 2. Lig bayan takımının ise ligin en genç 4 takımından biri olduğunu ve ligde şu anda namağlup lider durumda olduğunu bildiren Antrenör Mesut Kuşgöz, sporcuların genel başarılarıyla ilgili de bilgileri paylaştı.

Özel sporcularda Avrupa 2.’ncisi sporcularının olduğunu dile getiren Kuşgöz, Down sendromlu sporcularda da dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu sporcuların bulunduğunu ifade etti.

TSO’DAN BURS VE İŞ SÖZÜ

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Masa Tenisi sporcularına desteklerinden dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti. Antrenör Mesut Kuşgöz’ün kendilerine destek için geldiğinde içinde bulundukları durumu ve yapmak istedikleri anlattığında etkilendiğini dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret ve Sanayi Odası olarak Masa Tenisi takımına destek çıkacaklarını bildirdi. Başaranhıncal, tüm sporculara TSO adına üniversite burs sözü verirken, ayrıca üniversiteyi bitirdiklerinde de kendi adına iş taahhüt etti.

AHLATCI; ‘BU ÇOCUKLAR İMKÂN SAĞLANIRSA HERŞEYİ BAŞARIR’

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, sporculara imkan sağlayan Pınar Koleji’ne teşekkür etti. Ahlatcı, imkan sağlandığında Anadolu’da yetişen çocukların neleri başaracağını gösterdiğini vurguladı. Ahlatcı, spor yapan çocukların derslerinde de başarılı olduğunu kaydetti.

Sporcuları başarılarından dolayı, hem tebrik etti, hem de başarıların devamını dileyen Ahlatcı, TSO Başkanı çetin Başaranhıncal’a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

CEYLAN; “ŞAMPİYONOLACAKLARINA İNANIYORUM’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Masa Tenisi takımına her zaman katkı verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Başta deplasman olmak üzere diğer giderlerin karşılanması noktasında kalıcı çözüm noktasında TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın kendilerini kırmadığını ve bu sene sponsor olduğunu açıkladı.

Sporcuların başarılarını devam ettireceklerinden şüphe duymadığını ve kendilerine güvendiğini anlatan Ceylan, Süper Lig’de birinci olacaklarına inandığını kaydetti

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, sporcularla da sohbet etti. İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile kısa süreli bir de masa tenisi müsabakası yapan Milletvekili Ceylan daha sonrasında minik ellerden tenis raketi hediye aldı.

(Spor Servisi)