Ceylan, Çorumlu raketleri ağırladı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Spor İhtisas Kulübü masa tenisi takımını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul etti.

Spor İhtisas Kulübü, Süper Lig’de hem kadınlarda, hem de erkeklerde olmak üzere iki takımla, 1.Ligde de 1 takımla mücadele ederken, müsabakalar öncesinde antrenör Mesut Kuşgöz nezaretinde, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, kulübe sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sporcularla yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdiren milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptığı açıklamada, “Siz değerli evlatlarımızın her zaman destekçisi olmak ve imkân sağlamak bizim asli görevimizdir. Cuma günü yapacağınız müsabakalarda sizlere başarılar diliyorum.

Sizler, Ayyıldızlı bayrağımızı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunlarında göndere çektirerek, istiklal marşımızı okutturup, hem Çorum’umuzun hem de Türkiye’mizin ve bizlerin gururu olacaksınız, gözlerinizde o ışığı görüyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

