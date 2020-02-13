“Çevre illerden kötüyüz”

TESİS BAKIMINDAN ÇEVRE İLLERİN GERİSİNDEYİZ

ÇASKF Başkanı Sefer Kurtaran, amatör spor kulüplerinin özellikle tesisler konusundaki sıkıntılarını belirten bir liste ve mevcut soyunma odalarının içler acısı halini gösteren fotoğraflardan oluşan bir sunum yaptı. Sunumun ardından sorunları sözlü olarak Başkan Aşgın’a anlatan Kurtaran, “Çorum’da amatör spor yapan sporcuların kullandığı tesisler çevre illerden, hatta ilçelerden daha kötü durumda. Kulüplerimiz bu tesislere sporcuları getirmekte zorlanıyor. 1 ve 2 No’lu Sentetik Saha ile Atatürk Spor Salonu’nun amatör spora hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı merdivenlerinin altında bulunan soyunma odaları ise artık kullanılmayacak duruma geldi. Güreş Eğitim Merkezi olarak kullanılan binanın yanına kulüpler için yeni bir bina yapılabilir” dedi.

Kurtaran bu sorunların çözümü için hazırlanan dosyayı Vali Mustafa Çiftçi ve Milletvekillerine de ileteceklerini sözlerine ekledi.

BÜTÜN YÜKÜ BELEDİYENİN ÜZERİNE YIKMAK DOĞRU DEĞİL

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın ise, amatör spora çok büyük önem verdiklerini ancak tüm yükün Belediye üzerine yıkılmasından rahatsız olduklarını söyledi. Aşgın, yapılacak bir projede ilgili Müdürlüğün bir çalışma yapması, eksik kalan yerde ise Belediye olarak devreye girmeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

KULÜPLERİ MAĞDUR ETMEYİZ

Amatör futbolun soyunma odalarının fotoğraflarını gördüğünde durumun vahametini çok iyi anladığını belirten Başkan Aşgın, “Mevcut spor tesisisin bulunduğu bölümle ilgili net bir karar henüz verilmedi. Mevcutları korumak istiyoruz ancak projeler uygun olmaması halinde ise yenilerini ve çok daha modern tesisleri yapmadan amatör kulüplerimizi mağdur etmedik, etmeyeceğiz.

HER SEMTE BİR SAHA

Özellikle semt sahası yapılması konusunda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Her semtimize semt sahası yaparak çocuklarımızın antrenmanlara çok daha rahat ulaşması ve müsabakalarını çok daha rahat ortamda yapmalarını sağlayabiliriz. Bunun için bizler bir çalışma yapalım ve sonra birlikte değerlendiririz. Amatör Sporun gelişimi için elimizden gelen katkıyı verdik bundan sonrada vermeye devam edeceğiz.

Amatör Kulüplere yaptığımız malzeme yardımında miktarı artırmak için bu yıl bir çalışma yapalım” şeklinde konuştu.