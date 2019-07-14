30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası final maçında Fenomen AVM’i 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başaran ÇESOB Yağmur Tur şampiyonluk ipini göğüsledi.

Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) tarafından bu yıl 24.sü düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 14 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada ÇESOB Yağmur Tur takımı ile Fenomen AVM final maçında karşı karşıya geldi. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan final maçını Belediye Başkan Yardımcı İsmail Yağbat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ÇASKF) Sefer Kurtaran, aileler ve çok sayıda futbolsever izledi. Saat 18.30’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ÇESOB Yağmur Tur takımı 15 dakikada Mustafa Veran’ın golü ile 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra Vedat ile farkı 2’e çıkaran ÇESOB, ilk yarının bitmesine 3 dakika kala Yasin ile bir gol daha bularak soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarının başında farkı azaltmak için net fırsatlar bulan Fenomen AVM bir türlü istediği golü bulamadı. Rakibinin kaptırdığı toplar sonrası kontrataklarla gol aramaya devam eden ÇESOB Yağmur Tur takımı Mustafa Veran ve Mustafa Taşdelen ile birer gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından ÇESOB Yağmur Tur takımı 24.Anadolu Spor Gazeteciler Derneği (ASGD) Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın şampiyonu olurken, Fenomen AVM ise ikinci olarak tamamladı.

ÇESOB YAĞMUR TUR: 5

FENOMEN AVM: 0

STAD: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Mehmet Tuğluk, Ömür Soytemiz.

ÇESOB YAĞMUR TUR: Onur, Sedat Şahin, Mehmet, Vedat, Hüseyin, Muammer, Mustafa Veran, Yasin, İlhan, Uğur, Çağrı, Mustafa Taşdelen, Atilla, Ali, Gültekin, Halil, Fatih.

FENOMEN AVM: Hakan Bor, Osman, Özcan, Serkan, Mustafa, Resul, Hanefi, İsmail, Mehmet, Gökhan, Hakan Baş, Mesut, Coşkun, Ayhan, Sedat, Mehmet, İbrahim, İ.Atalay.

GOLLER: Dk.15 ve 58 Mustafa Veran, Dk.18 Vedat, Dk.27 Yasin, Dk.60 Mustafa Taşdelen.

(Rıfat KARA)