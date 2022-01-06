Ceren Hasdemir’e milli davet

Çorum Fabrika Voleybol’un başarılı sporcusu Ceren Hasdemir, U17 milli takım kampına davet edildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Voleybol Federasyonu proje ekibine ve U16 milli takım kampına davet edilen Çorum Fabrika Voleybol’un sporcularından Ceren Hasdemir’e 2022 yılı için bir davet de U17 milli takımından geldi. Önceki gün Avrupa Şampiyonası 1.Raunt U17 milli takım kamp kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklandı. Açıklanan isimler arasında Çorum Fabrika Voleybol’un başarılı sporcusu Ceren Hasdemir de yer aldı.

Hasdemir’in üst üste iki yıl milli takımlar kampına çağrılması Çorum voleybol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Fabrika Voleybol antrenörlerinden Mehmet Cerman, Ceren’in başarıları ile gurur duyduklarını söyledi. Ceren Hasdemir’in gelecek yıllarda üst seviye liglerde forma giyeceğine de inandığını ifade eden Cerman, “Üst üste milli takım kampına çağrılarak Çorum’da bir ilk oldu. Hasdemir’e U17 milli takım kampında başarılar diliyorum. Umarım Çorum’u en iyi şekilde temsil edecektir” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

