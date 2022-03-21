Cepli 10 Top Bilardo müsabakaları sona erdi

Bilardo İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Cepli 10 Top Bilardo İl Birinciliği 16-18 Mart tarihleri arasında yapıldı. Platin Bilardo Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 18 sporcu katıldı. Eliminasyon sistemine göre oynanan müsabakalar sonunda Yağız Seymen birincilik kupasının sahibi olurken, Eren Aslaner ise ikinci oldu. Üçüncülük kupasını ise Murat Aytekin ile Fatih Keskin birlikte aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan İl Temsilcisi Emrah Taç, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ederken, centilmence geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuları da tebrik etti. Turnuvaya ev sahipliği yapan Platin Bilardo Salonu işletmecisi Hasan Kara’ya da teşekkür etti.

(Bülent USLU)

