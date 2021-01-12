Cengiz Ötkün’den muhteşem dönüş

26 Aralık’ta Zonguldak Kömürspor’la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve bu yüzden Gümüşhanespor ve Sarıyer maçlarında forma giyemeyen Cengiz Ötkün, Pazar günü Sancaktepe FK maçının 20 kişilik kadrosunda yer aldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz, 52.dakikada Mehmet Sedef’in yerine oyuna girerken, 68 ve 84.dakikalarda attığı gollerle 6-0’lık galibiyette önemli pay sahibi oldu.

29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, Sancaktepe ağlarına gönderdiği gollerle birlikte Çorum Futbol Kulübü formasıyla resme maçlarda attığı gol sayısını 8’e yükseltti.

(Spor Servisi)