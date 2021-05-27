Cengiz Ötkün Tarsus’ta

Sezonun sona ermesi üzerine transfer çalışmalarına hemen başlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Tarsus İdmanyurdu’nun, Çorum FK ile 31Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ötkün için ısrarcı olduğu biliniyordu. Mersin temsilcisinin, Cengiz’in transferi için Çorum FK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

30 MAÇ 10 GOL

Çorum FK’ya para kazandırarak Tarsus’a giden Cengiz Ötkün, biten sezonda kırmızı-siyahlı formayla ligde 29 maça çıkarken, 8 gol kaydetti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta Çorum FK forması giyerken, fileleri 2 kez havalandırdı.

(Spor Servisi)

