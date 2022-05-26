Cemil Çağlar, milli güreşçileri kutladı
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, 24.Uluslararası Zafer Kupası Şampiyonlar Turnuvası’nda birinci olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Hamza Ali Küçük ve Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda üçüncü olan Spor Lisesi güreşçisi Uğur Yılmaz ve antrenör Bülent Tuzcu’yu kabul etti.
Spor 26.05.2022, 00:19
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Çağlar, elde kazandıkları başarıdan dolayı milli güreşçileri tebrik eden Cemil Çağlar’on kabulünde, şube müdürleri Erdoğan Şahinci, Rıfat Ceylan, Ferhat Yıldız ve Ayşe Şenyuva da hazır bulundular.
(Bülent USLU)
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