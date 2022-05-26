Cemil Çağlar, milli güreşçileri kutladı

Çağlar, elde kazandıkları başarıdan dolayı milli güreşçileri tebrik eden Cemil Çağlar’on kabulünde, şube müdürleri Erdoğan Şahinci, Rıfat Ceylan, Ferhat Yıldız ve Ayşe Şenyuva da hazır bulundular.

(Bülent USLU)

