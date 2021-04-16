Çelik, Türkiye üçüncüsü

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mücahit Küçük, Antalya-Kemer’de devam eden Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda, grekoromen stil 110 kiloda üçüncü oldu.

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası Antalya-Kemer ve Kemer’e bağlı Göynük beldesinde olmak üzere iki farklı yerde devam ediyor. Şampiyonanın ilk gününde, Çorumlu güreşçilerden Mücahit Çelik, derece yaptı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi olan Mücahit Çelik, grekoromen stil 110 kiloda mindere çıktı. Şampiyonluk şansını kaybettikten sonra üçüncülük mücadelesine çıkan Çelik, madalya müsabakasını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

(Ömür SOYTEMİZ)

