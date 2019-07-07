Çay seansları başladı!

Sosyal Medyada yazılanlara göre (!), Yeni Çorumspor’da iç transfer görüşmeleri başladı. Bu doğrultuda, Mert Ilıman, Osman Bodur ve Batuhan Demirel ile Cuma günü akşam saatlerinde görüşme yapıldı. Cumartesi günü de Onur Tekin, Muhammed Çoban ve Mikail Albayrak ile görüşüldü.