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Çay seansları başladı!

Sosyal Medyada yazılanlara göre (!), Yeni Çorumspor’da iç transfer görüşmeleri başladı. Bu doğrultuda, Mert Ilıman, Osman Bodur ve Batuhan Demirel ile Cuma günü akşam saatlerinde görüşme yapıldı. Cumartesi günü de Onur Tekin, Muhammed Çoban ve Mikail Albayrak ile görüşüldü.

Çay seansları başladı!

Sosyal Medyada yazılanlara göre (!), Yeni Çorumspor’da iç transfer görüşmeleri başladı. Bu doğrultuda, Mert Ilıman, Osman Bodur ve Batuhan Demirel ile Cuma günü akşam saatlerinde görüşme yapıldı. Cumartesi günü de Onur Tekin, Muhammed Çoban ve Mikail Albayrak ile görüşüldü.

07 Temmuz 2019 Pazar 22:57
Çay seansları başladı!

Bu sezon transferde tek yetkili olduğu konuşulan Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın, transfer görüşmesi yapmadıklarını, arkadaşlarla çay içtiklerini söyledi. Yalçın, bugün veya yarına kadar çoğu şeyin netleşeceğini de sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)

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